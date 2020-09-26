Медики обнаружили фрукт, способный защитить от коронавируса 2 26.09.2020, 12:46

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Риск передачи инфекции уменьшается в 10 тысяч раз.

Ученые из Женского университета Нары (Япония) установили, что содержащиеся в хурме танины могут ослабить передачу коронавируса здоровым людям при контакте с носителями инфекции, пишет cursorinfo.co.il.

В рамках эксперимента исследователи ввели дубильные вещества, полученные из хурмы, в слюну пациента с COVID-19. Это снизило контагиозность вируса: за 10 минут риск передачи уменьшился в 10 000 раз.

С чем это связано, выяснить пока не удалось.

Ученые подчеркнули, что наличие танинов в хурме или каком-либо другом продукте не означает, что они будут эффективны при употреблении в пищу. Для подтверждения результатов нужны клинические испытания.

Японские специалисты планируют протестировать дубильные вещества хурмы и установить нужное количество танинов для ослабления коронавируса. Возможно, это позволит создать средство для борьбы с распространением инфекции.

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