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«Медуза»: Белорусские кибер-партизаны — угроза для режима Лукашенко

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  • 26.09.2020, 13:05
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«Медуза»: Белорусские кибер-партизаны — угроза для режима Лукашенко

Российское издание написало об успехах хакеров-партизан.

В белорусских протестах участвуют хакеры-оппозиционеры — «киберпартизаны». Кто они? И почему они — угроза для силовиков, поддерживающих Лукашенко?

Об этом говорится в новом подкасте российского издания «Медуза».

С начала сентября хакеры взломали сайты нескольких белорусских ведомств. Ответственность за это взяла на себя группа «Белорусских киберпартизан». Атаке подверглись сайты управделами президента, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, «Белорусских лотерей».

Хакеры также взломали сайт МВД Беларуси и разместили на нем информацию о том, что Лукашенко объявлен в розыск.

Кроме того, «киберпартизаны» получили доступ к базе данных силовиков. На прошлой неделе телеграм-канал NEXTA опубликовал список с личными данными около одной тысячи сотрудников МВД Беларуси. Заявляется, что эти люди причастны к задержаниям и избиениям протестующих.

В выпуске подкаста «Что случилось» о белорусских «киберпартизанах» затрагиваются следующие темы:

Представитель «киберпартизан» — о целях группы и о самой успешной осуществленной атаке.

Технический директор «Медузы» Борис Горячев — о почерке хакеров.

Глава белорусского Центра политического анализа и прогноза, политолог Павел Усов — об общественном и политическом значении оппозиционных хакеров.

Полностью подкаст можно послушать здесь.

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