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Ученые выяснили, что нержавеющую сталь изобрели еще в 11-ом веке

  • 26.09.2020, 13:49
Ученые выяснили, что нержавеющую сталь изобрели еще в 11-ом веке

Хромистую сталь научились делать еще в Персии.

Добавлять хром в сталь для улучшения ее свойств догадались еще персы, а вовсе не ученые XIX века. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, пишет lenta.ua.

Работа ученых из UCL’s Institute of Archaeology (Великобритания) опубликована в Journal of Archaeological Science. То, что добавление хрома в сталь способствует сопротивлению кислотной коррозии, выяснили Майкл Фарадей и Пьер Бертье в 1820-1821 годах. Но нержавеющую сталь получили лишь в начале прошлого века.

Такая сталь получается в результате добавления в нее значительного количества хрома, однако, чтобы достичь нужной концентрации, необходимо низкое содержание углерода в материале. Тем не менее даже небольшое добавление хрома в сталь улучшает ее свойства.

Об этом, как выяснилось, знали еще в Персии в XI веке. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ряд средневековых персидских рукописей из археологического памятника Чахак на юге современного Ирана.

В ряде исторических рукописей XII-XIX веков эта небольшая ныне деревня описана как центр производства стали. В одной из таких рукописей — «аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахир» — содержались сведения о добавлении в тигельную сталь минерала хромита. Помимо рукописей, ученые подвергли радиоуглеродному анализу куски древесного угля из тигельного и кузнечного шлака, а также применили электронную микроскопию, чтобы рассмотреть мельчайшие элементы материала.

В результате удалось выяснить, что в XI-XII веках в Персии уже знали о том, что добавление хрома в сталь улучшает ее свойства. Ученые полагают, что к такому решению местных жителей подтолкнула проблема хрупкости тигельной стали, которая очень красива благодаря своим узорам, но неоднородна по составу.

Исследователи оценили содержание хрома в персидской стали — около одного процента. Этого мало для производства современной нержавеющей стали, но означает прогресс для столь древней эпохи.

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