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«Сейчас мы делаем будущее!»

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  • 26.09.2020, 14:03
  • 1,760
«Сейчас мы делаем будущее!»
Фото: «Наша Ніва»

У белорусов, независимо от профессии, социального статуса и возраста, появилась важная миссия.

"Мы не выбираем ни время, ни народ, ни страну, где родился, но выбираем одно - быть людьми или нет. - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - Сейчас каждый из нас должен сделать этот простой выбор, чтобы быть с народом.

Неважно, кто ты по профессии, социальному статусу, возрасту. Ты - белорус, а значит ты должен быть среди своих, среди тех, кто хочет перемен, кто добивается справедливости и правды. И среди тех, кому не безразлична судьба страны.

Сейчас не возможно отделять свою судьбу и будущее от будущего страны. Сейчас мы делаем будущее".

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