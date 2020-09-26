Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн)1
- 26.09.2020, 14:20
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Акция проходит возле Комаровского рынка в Минске.
В Минске белоруски вышли на субботний Женский марш. Акция началась возле Комаровского рынка.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Женского марша.
14.45 Вот как выглядят зверства карателей на Комаровке. Но белоруски все равно не сдаются!
14.40 На Комаровском рынке задержали Нину Багинскую.
14.37Еще несколько фото протестующих девушек. Вы - сила!
14.35 Так участницы Марша заявили, что «Это наш город!».
14.33 Продавцы поддерживают протестующих девушек, кричащих «Сам ты крыса!»
14.31 Новые люди присоединяются к акции.
14.29 С такими плакатами девушки сегодня вышли на Марш.
14.27 Каратели нападают на девушек.
14.26 Так сейчас выглядит Комаровский рынок.
14.24 Девушки скандируют «Нина наш герой». Девушки также отвечают властям «Вы нелигитимные!» и «Это наш город».
14.19 Нина Багинская пришла на акцию.
14.15 Возле ресторана «Лидо» на Комаровке собираются участницы Женского марша.