Белоруски вышли на Женский марш (Онлайн) 1 26.09.2020, 14:20

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Фото: tut.by

Акция проходит возле Комаровского рынка в Минске.

В Минске белоруски вышли на субботний Женский марш. Акция началась возле Комаровского рынка.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Женского марша.

14.45 Вот как выглядят зверства карателей на Комаровке. Но белоруски все равно не сдаются!

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

14.40 На Комаровском рынке задержали Нину Багинскую.

14.37Еще несколько фото протестующих девушек. Вы - сила!

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

14.35 Так участницы Марша заявили, что «Это наш город!».

14.33 Продавцы поддерживают протестующих девушек, кричащих «Сам ты крыса!»

14.31 Новые люди присоединяются к акции.

14.29 С такими плакатами девушки сегодня вышли на Марш.

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

14.27 Каратели нападают на девушек.

14.26 Так сейчас выглядит Комаровский рынок.

14.24 Девушки скандируют «Нина наш герой». Девушки также отвечают властям «Вы нелигитимные!» и «Это наш город».

14.19 Нина Багинская пришла на акцию.

Фото: belsat.eu

14.15 Возле ресторана «Лидо» на Комаровке собираются участницы Женского марша.

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