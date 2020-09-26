На новополоцком «Нафтане» произошла авария 5 26.09.2020, 14:21

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Вышла из строя установка первичной переработки нефти.

- Сегодня на «Нафтане» вышла из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Бензин бил струёй из-за разрыва стенки трубы, только чудом не случился пожар. Установке, рассчитанной на 20 лет, уже 50. Последствия - в самом лучшем случае теперь возможность переработки нефти составит 5,5 млн тонн в год (вместо 8). Замена на новое в лучшем случае может произойти не раньше, чем через год и то на российское. Вот такие последствия лукашенковской модернизации: в новое вливаем, про старое забываем.

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