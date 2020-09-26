закрыть
26 сентября 2020, суббота, 14:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На новополоцком «Нафтане» произошла авария

5
  • 26.09.2020, 14:21
  • 2,805
На новополоцком «Нафтане» произошла авария

Вышла из строя установка первичной переработки нефти.

- Сегодня на «Нафтане» вышла из строя установка первичной переработки нефти АВТ-2, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Бензин бил струёй из-за разрыва стенки трубы, только чудом не случился пожар. Установке, рассчитанной на 20 лет, уже 50. Последствия - в самом лучшем случае теперь возможность переработки нефти составит 5,5 млн тонн в год (вместо 8). Замена на новое в лучшем случае может произойти не раньше, чем через год и то на российское. Вот такие последствия лукашенковской модернизации: в новое вливаем, про старое забываем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков