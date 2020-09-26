«Сергей, мы не сдаемся!» 1 26.09.2020, 14:34

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Фото: «Наша Ніва»

Наша борьба за справедливость не останавливается ни на минуту!

- Совсем скоро закончатся сутки, которые назначила народному блогеру Сергею Тихановскому нелегитимная власть, - пишет телеграм-канал «Страна для жизни».

Мы не знаем, что будет дальше. Но мы знаем, что борьба за справедливость, на которую вдохновил нас Сергей, не останавливается ни на минуту!

Завтра на грандиозном марше мы просим вас записать краткое обращение к Сергею Тихановскому - 10-15-20 секунд со словами поддержки и веры в его силу одного из самых достойных граждан своей страны!

И мы постараемся, чтобы каждое ваше обращение дошло до адресата.

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