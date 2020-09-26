Каратели задержали 73-летнюю Нину Багинскую 9 26.09.2020, 14:49

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Фото: «Белсат»

Они набросились на активистку, отобрали флаг и увезли на бусе.

В Минске белоруски вышли на субботний Женский марш. Акция началась возле Комаровского рынка.

К акции присоединилась легендарная 73-летняя активистка Нина Багинская. Через некоторое время Багинскую задержали силовики без опознавательных знаков.

- Автобус с Ниной Багинской отъехал. Люди кричат «Позор!», - сообщает «Радыё Свабода» с Комаровского рынка в Минске.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Женского марша.

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