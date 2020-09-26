В воскресенье будет до +24°С 26.09.2020, 15:34

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Подробный прогноз синоптиков.

27 сентября погоду в стране будет определять система фронтов, перемещающаяся с территории Украины. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-восточный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +18..+24°С, по юго-западу +15..+17°С.

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