Американский ученый: Комары способны защитить человечество от коронавируса 2 26.09.2020, 15:50

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Мигель Николелис сделал важное открытие.

У переболевших распространяемой этими насекомыми лихорадкой денге выявлены антитела к COVID-19. Это открытие сделал американский ученый, наблюдая за поселениями, где была вспышка заболевания, пишет healthinfo.ua.

Американский ученый Мигель Николелис заметил, что в районах, где бушевала лихорадка денге, медленнее происходит рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Медик решил проверить возникшее предположение, что вакцина от этого заболевания способна попутно вырабатывать в организме человека иммунитет к коронавирусу.

Оказалось, что у переболевших лихорадкой пациентов действительно имеется иммунитет к COVID-19. Данными американского ученого, пока не получившими официального подтверждения, поделился Reuters.

«Это поразительное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2», — сообщается в материале со ссылкой на исследования.

Ученый отмечает, что если его теория окажется верной, можно будет бороться с коронавирусом путем заражения лихорадкой денге, от которой есть лекарства. Лихорадка денге — острое зооантропонозное (общее для человека и животных) арбовирусное инфекционное заболевание, передающееся трансмиссивным путём, то есть при укусах кровососущих членистоногих переносчиков.

Ранее ВОЗ одобрила испытания растительного напитка на основе полыни, который используют против малярии. Есть предположение, что он может укрепить иммунитет и противостоять коронавирусу. Испытаниями занимаются африканские ученые.

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