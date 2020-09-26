закрыть
26 сентября 2020, суббота, 17:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусское зеркало

6
  • Алексей Мельников
  • 26.09.2020, 16:04
  • 8,963
Белорусское зеркало

Российские власти приняли самое тупое решение.

Череда нелепых заявлений российских официальных лиц на темы космоса, отравления Навального и Беларуси, увенчана словами пресс-секретаря Путина о том, что непризнание западными страна тирана Лукашенко президентом – это «косвенное вмешательство во внутренние дела».

Деградация продолжается, идет вглубь.

Допустим, с Захаровой, давно все ясно. Но когда Лавров достиг уровня Захаровой (например, в словах об ОЗХО), - когда дипломатическая работа превращается в разновидность пропаганды на госканалах, сливается с ней – это очевидное падение.

Напрасно власти считают, что это сойдет им с рук. Эта делегитимация, очевидная сегодня любому здравомыслящему человеку, со временем обернется общим недоверием.

Потому что замена серьезной политики риторикой наглядно говорит о том, что при нынешнем устройстве власти политические решения найти нельзя – все направлено на сохранение того, что есть – порядка, который, если кого и устраивает, то небольшое число руководителей, членов их семей и обслуживающего персонала.

Отношение к Беларуси показательно. Это, как бы, зеркало, в которое смотрится российское начальство и каждый может видеть его истинное отражение. Вместо того, чтобы развернуть политику в сторону умеренных сил в белорусской политике, сделать это во имя, с том числе своего будущего, - принято самое тупое решение – солидарности с террористическим режимом Лукашенко. Пусть и несколько отстраненной, но солидарности.

Между тем, изменив политику в отношении Беларуси, использовав перемену этого курса как «рычаг», можно было провести реформы внутри России, которые дали бы больше свободы нашей стране в политике и экономике, создали предпосылки для будущих мирных перемен, позволили установить хоть какой-то диалога власти и общества, ныне уничтоженный.

Конечно, «на совести усталой много зла», но выставление себя идиотами в собственных заявлениях и комментариях, положение дел точно не улучшит.

Алексей Мельников, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков