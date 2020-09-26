Белорусское зеркало 6 Алексей Мельников

26.09.2020, 16:04

8,963

Российские власти приняли самое тупое решение.

Череда нелепых заявлений российских официальных лиц на темы космоса, отравления Навального и Беларуси, увенчана словами пресс-секретаря Путина о том, что непризнание западными страна тирана Лукашенко президентом – это «косвенное вмешательство во внутренние дела».

Деградация продолжается, идет вглубь.

Допустим, с Захаровой, давно все ясно. Но когда Лавров достиг уровня Захаровой (например, в словах об ОЗХО), - когда дипломатическая работа превращается в разновидность пропаганды на госканалах, сливается с ней – это очевидное падение.

Напрасно власти считают, что это сойдет им с рук. Эта делегитимация, очевидная сегодня любому здравомыслящему человеку, со временем обернется общим недоверием.

Потому что замена серьезной политики риторикой наглядно говорит о том, что при нынешнем устройстве власти политические решения найти нельзя – все направлено на сохранение того, что есть – порядка, который, если кого и устраивает, то небольшое число руководителей, членов их семей и обслуживающего персонала.

Отношение к Беларуси показательно. Это, как бы, зеркало, в которое смотрится российское начальство и каждый может видеть его истинное отражение. Вместо того, чтобы развернуть политику в сторону умеренных сил в белорусской политике, сделать это во имя, с том числе своего будущего, - принято самое тупое решение – солидарности с террористическим режимом Лукашенко. Пусть и несколько отстраненной, но солидарности.

Между тем, изменив политику в отношении Беларуси, использовав перемену этого курса как «рычаг», можно было провести реформы внутри России, которые дали бы больше свободы нашей стране в политике и экономике, создали предпосылки для будущих мирных перемен, позволили установить хоть какой-то диалога власти и общества, ныне уничтоженный.

Конечно, «на совести усталой много зла», но выставление себя идиотами в собственных заявлениях и комментариях, положение дел точно не улучшит.

Алексей Мельников, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».