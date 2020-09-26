Каратели в балаклавах задерживают белорусок на проспекте Независимости

Каратели в балаклавах задерживают белорусок на проспекте Независимости6
- 26.09.2020, 16:17
- 7,050
Они затаскивают женщин в автобусы.
На проспекте Независимости около минской гимназии № 23 силовики в балаклавах и черных шлемах задерживают женщин. Они ведут белорусок в автобусы, сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».
Задержания продолжаются и во дворах гимназии. Там забрали несколько десятков женщин.
Тем не менее, участницы Марша, оставшиеся на свободу, продолжают гулять по проспекту Независимости.