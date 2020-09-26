закрыть
26 сентября 2020, суббота, 17:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Каратели в балаклавах задерживают белорусок на проспекте Независимости

6
  • 26.09.2020, 16:17
  • 7,050
Каратели в балаклавах задерживают белорусок на проспекте Независимости

Они затаскивают женщин в автобусы.

На проспекте Независимости около минской гимназии № 23 силовики в балаклавах и черных шлемах задерживают женщин. Они ведут белорусок в автобусы, сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».

Задержания продолжаются и во дворах гимназии. Там забрали несколько десятков женщин.

Тем не менее, участницы Марша, оставшиеся на свободу, продолжают гулять по проспекту Независимости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков