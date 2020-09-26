Каратели в балаклавах задерживают белорусок на проспекте Независимости 6 26.09.2020, 16:17

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Они затаскивают женщин в автобусы.

На проспекте Независимости около минской гимназии № 23 силовики в балаклавах и черных шлемах задерживают женщин. Они ведут белорусок в автобусы, сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».

Задержания продолжаются и во дворах гимназии. Там забрали несколько десятков женщин.

Тем не менее, участницы Марша, оставшиеся на свободу, продолжают гулять по проспекту Независимости.

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