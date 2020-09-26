Эпидемиолог рассказала, стоит ли обрабатывать продукты и посылки для профилактики коронавируса
- 26.09.2020, 17:37
- 1,470
Специалист дала важные рекомендации.
По мнению украинского врача-эпидемиолога Екатерины Сояк, обработка продуктов и покупок в качестве профилактики от коронавирусной инфекции COVID-19 имеет низкую эффективность, пишет golos.ua.
«В любом случае, если мы будем придерживаться личной гигиены, обрабатывать и мыть вовремя руки, нам не придется обрабатывать уйму предметов вокруг себя, что вообще-то и невозможно», — отметила врач.
Поэтому по словам Сояк, проконтактировав с предметами, которых касалось большое количество людей, принеся продукты из супермаркета, просто помыть руки и помыть продукты.
«И этого будет достаточно, чтобы не заразиться», — подытожила она.