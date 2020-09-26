закрыть
26 сентября 2020, суббота, 20:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле на доске почета появилось имя Героя Беларуси Александра Вихора

1
  • 26.09.2020, 17:49
  • 4,833
В Гомеле на доске почета появилось имя Героя Беларуси Александра Вихора

Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Нашей Нiвы», в Гомеле на доске почета появилось имя Героя Беларуси Александра Вихора, который погиб во время протестов.

Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков