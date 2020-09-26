В Гомеле на доске почета появилось имя Героя Беларуси Александра Вихора 1 26.09.2020, 17:49

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Видеофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Нашей Нiвы», в Гомеле на доске почета появилось имя Героя Беларуси Александра Вихора, который погиб во время протестов.

Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

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