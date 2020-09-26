Президент Польши в Ватикане призвал международное сообщество поддержать белорусский народ 26.09.2020, 18:03

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Анджей Дуда

Анджей Дуда встретился с Папой Римским.

Президент Польши Анджей Дуда в Ватикане обсудил ситуацию в Беларуси с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает сайт польского президента. Встреча с кардиналом состоялась сразу же после аудиенции Дуды у Папы Римского Франциска.

«Я разговаривал со святым отцом о ситуации в мире, – сказал Анджей Дуда. Больше говорили о международной политике, о ситуации в Беларуси. По сути, было общее мнение: всех, кто хочет настоящей демократии, кто хочет свободы, кто хочет жить в честном государстве, того надо поддерживать».

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что решение должна принять сама Беларусь – «на свободных и честных выборах».

«Была однозначная позиция, что международное сообщество должно потребовать от властей Беларуси проводить политику таким образом, чтобы выборы были честными. Международное сообщество должно поддержать белорусский народ», - подчеркнул президент Польши.

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