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«Выйти четко и резко огромной колонной, как в фильме «V - значит вендетта» в финальной сцене»

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  • 26.09.2020, 18:08
  • 6,489
«Выйти четко и резко огромной колонной, как в фильме «V - значит вендетта» в финальной сцене»

Нам всем нужно быть максимально пунктуальными и точными.

Об этом телеграм-каналу «Баста» написал читатель:

- Я прошу вас донести до людей этот посыл: стать пунктуальными и точными. Если Марш в 14 часов - значит в это время нас уже должно быть не меньше 100 000 в центре от Независимости до Немиги. Тогда сложно будет кого-то задержать.

Все-таки это не мелочь, а важная деталь. Выйти четко и резко огромной колонной, как в фильме «V - значит вендетта» в финальной сцене. Бандиты в масках офигеют от такой организованности.

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