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Активисты «Европейской Беларуси» пересеклись в тюрьме с главным редактором «Нашей Нiвы»

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  • 26.09.2020, 18:12
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Активисты «Европейской Беларуси» пересеклись в тюрьме с главным редактором «Нашей Нiвы»

Встреча состоялась в ИВС на Окрестина.

Вчера в Минске были задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич. Против них возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 293 УК РБ (участие в массовых беспорядках).

Как сообщила сайту Сharter97.org жена Евгения Афнагеля Екатерина, с ней связался главный редактор «Нашей Нiвы» Егор Мартинович, которого сегодня освободили. Егор рассказал, что находился в камере вместе с Евгением Афнагелем и Павлом Юхневичем. Активисты Европейской Беларуси надеются на скорое изменение ситуации в стране и свое освобождение.

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