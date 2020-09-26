Белорусы вспоминают о партизанских традициях нашего народа

Белорусы вспоминают о партизанских традициях нашего народа3
- 26.09.2020, 19:02
- 4,550
Народ придумывает креативные способы сопротивления.
Идея по партизанщине от подписчика телеграм-канала «Баста»:
- Давайте вспомним про простые маленькие наклейки. Клеить их может любой по пути на работу, учебу, вечером на прогулке. Это безопасно, незаметно и не требует каких-то особых денежных и временных затрат. В то же время люди будут видеть, что нас много!
Даже из простых канцелярских наклеек, которые стоят копейки, можно делать флаги, проводя красным маркером полосу по центру.