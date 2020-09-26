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Ученые рассказали, какие процессы происходят в недрах Земли

  • 26.09.2020, 19:15
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Ученые рассказали, какие процессы происходят в недрах Земли

Американские исследователи собрали сейсмические данные о Тибетском плато.

Собранные американскими исследователями сейсмические данные о Тибетском плато позволили объяснить геологические процессы, которые происходят в недрах Земли в этом регионе. Исследование по теме опубликовали ученые Стэнфордской школы наук о Земле, энергии и окружающей среде, пишет lenta.ua.

"Тибет представляет собой важнейший регион для геологических исследований, но полевая работа здесь затруднена из-за его физической и политической недоступности. Для того, чтобы понять глубинные процессы, которые протекают здесь, нужны серьезные массивы данных. И нам удалось собрать и проанализировать их, что чрезвычайно важно для любой дальнейшей работы", — рассказал профессор геофизики Саймон Клемперер, один из авторов исследования.

Клемперер и его коллеги собрали массив сейсмических данных, которые позволили заглянуть в недра Земли на участке, где Индия сталкивается с Азией. Новая научная работа помогла определить два конкурирующих геологических процесса, которыми сопровождается столкновение — речь идет о движении одной тектонической плиты под другой, а также об истончении и обрушении земной коры. Детальные выводы ученых, помогающие разобраться в сложных геологических процессах под Гималаями, появились в свежем номере издания Proceedings of the National Academy of Sciences.

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