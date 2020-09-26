Видео о том, как ИИ срывает маски с силовиков, набрало 925 тысяч просмотров 6 26.09.2020, 19:16

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Фото: «Радыё Свабода»

Обращение IT-специалиста к лукашенковским карателям стало настоящей сенсацией.

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов показал видео, как искусственный интеллект (ИИ) устанавливает силовиков на фотографиях и «срывает с них маски».

Он продемонстрировал инструмент, позволяющий по глазам найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Этим видео Андрей призывает силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих.

Видео было опубликовано 24 сентября на его Youtube-канале.К вечеру 26 сентября видео собрало 925 тысяч просмотров.

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