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Жадный Топа свалился с трона

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  • Ирина Халип
  • 26.09.2020, 19:43
  • 3,690
Жадный Топа свалился с трона

Белорусское гостелевидение изящно объяснило детям, что творится в стране.

Одним из самых популярных видео последних дней в Беларуси стал выпуск «Калыханкі»от 23 сентября. Обычный выпуск — поучительный скетч с куклами и последующий мультик. Но он стал в Беларуси вирусным, как когда-то корейский рэп в мире.

Дело в том, что показали этот выпуск в день подпольной инаугурации Александра Лукашенко. И в дидактической сценке, что перед мультиком, медвежонок Топа надел корону, взобрался на трон, объявил себя королем и категорически отказывался слезать с того трона.

«Сидеть здесь могу только я! Вы корону видели? И не хихикайте, вы мне думать мешаете!», — вещал мишка в ответ на просьбы лисички Яны и ведущей Феечки пустить их тоже немного посидеть на троне.

Конечно, в конце концов добро победило зло, Топа упал с трона, а лисичка Яна с удовольствием заняла его место. Вообще-то Топа — вполне положительный персонаж. И если бы этот выпуск показали в любой другой день, возможно, не было бы всей этой массы репостов в социальных сетях и параллелей с инаугурацией. Но сказка про мелкого диктатора Топу, который падает с трона, показанная именно в тот день, просто не оставила возможности предположить, будто это случайное совпадение.

А вообще и фольклор, и мировая литература, и кино, и театр — все можно сегодня применить к ситуации в Беларуси. Что до сказок — так вообще бери любую. Например, про наглую лисичку со скалочкой, которая ночевать попросилась, а потом у наивных хозяев все нехитрое имущество выцыганила (а потом ее собака трепала, потому что добро должно победить). Или про теремок, где всем хорошо живется и места хватает, пока медведь не приходит и не разрушает теремок. Или про петушка и бобовое зернышко — там явно солидарность народа помогает спасти подавившегося петуха.

Даже «Курочка-ряба» — и та вполне политическая сказка, потому что «я снесу вам яичко другое», — явно о сменяемости власти.

Но больше всего сегодня актуальна старая добрая «Репка». Бабка за внучку, внучка за Жучку, Жучка за кошку… Да, именно так: еще совсем чуть-чуть, еще немного тянем-потянем — да и вытянем эту чертову гнилую репу, будь она трижды неладна.

Ирина Халип, «Новая газета»

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