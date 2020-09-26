Ученые: Шелк в основе масок помогает от COVID-19 лучше других материалов 26.09.2020, 20:11

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Фото: Shutterstock

Команда исследователей по микробиологии из Университета Цинциннати провели эксперимент.

Защищаться от вредоносных частиц коронавируса нового типа COVID-19 люди пытаются по-разному, и несмотря на то, что по прошествии нескольких месяцев запасы специализированных защитных масок формата N95 и прочих им подобных выросли, все-таки они продолжают оставаться достаточно востребованными и не широко распространенными, пишет сайт 1informer.com.

Именно поэтому многие пользователи уже достаточно давно пересмотрели свои приоритеты и обратили свое внимание на возможность создания и использования собственных масок в домашних условиях, с применением разных материалов. Вот и сегодня силами команды исследователей по микробиологии из Университета Цинциннати стало известно, какой материал обладает наибольшей степенью защиты против коронавируса.

Несмотря на то, что шерсть и хлопок не менее хорошо защищают носителя маски от крупных и не очень частиц коронавируса нового типа, все-таки шелк продолжает лидировать в качестве наиболее многообещающего кандидата, из которого вообще стоит делать домашние маски, что и продемонстрировали специалисты в своем недавнем исследовании. Во-первых, благодаря наличию определенной части меди внутри, шелк обладает более высоким естественным порогом защиты против вредоносных частиц, а во-вторых, структура шелка такова, что состоит из множества пересекающихся слоев, так что это многослойность также позволяет хорошо задерживать даже самые маленькие аэрозольные капли в воздухе, вне зависимости от их скорости.

Помимо этого, шелк как материал является в среднем намного более комфортным и интересным с точки зрения удобства ношения, чем и привлекает множество пользователей. Стоит отметить, что шелк скорее всего в ближайшее время и останется наиболее интересным материалом в этой связи.

Тем не менее, команда специалистов продолжает работать над проработкой дополнительных деталей относительно новых, еще более эффективных защитных масок против коронавируса нового типа, созданных с применением того или иного объема шелкового материала. Разумеется, такой натуральный материал заметно превосходит любой синтетический, но пока что команда специалистов не вполне уверена в том, насколько сбалансированным должен быть этот показатель для того, чтобы соответствовать всем защитным нормам.

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