Российские депутаты не приедут на Форум регионов в Беларусь 4 26.09.2020, 20:51

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фотО: rusonline.org

Все выступления будут дистанционными.

Делегация Совета Федерации России не поедет в Беларусь на Форум регионов, решено участвовать дистанционно, по видеоконференц-связи, сообщает office life.

Это подтвердил журналистам глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным. По словам Тимченко, никакой политической подоплеки в решении сенаторов участвовать в форуме дистанционно нет, оно никак не связано с политическими событиями в Беларуси.

Ранее сообщалось, что на VII Форуме регионов России и Беларуси белорусские предприятия рассчитывают заключить контрактов на $750 млн.

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