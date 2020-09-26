Российские депутаты не приедут на Форум регионов в Беларусь

Российские депутаты не приедут на Форум регионов в Беларусь4
- 26.09.2020, 20:51
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Все выступления будут дистанционными.
Делегация Совета Федерации России не поедет в Беларусь на Форум регионов, решено участвовать дистанционно, по видеоконференц-связи, сообщает office life.
Это подтвердил журналистам глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
По его словам, выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным. По словам Тимченко, никакой политической подоплеки в решении сенаторов участвовать в форуме дистанционно нет, оно никак не связано с политическими событиями в Беларуси.
Ранее сообщалось, что на VII Форуме регионов России и Беларуси белорусские предприятия рассчитывают заключить контрактов на $750 млн.