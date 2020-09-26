закрыть
26 сентября 2020, суббота, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские депутаты не приедут на Форум регионов в Беларусь

4
  • 26.09.2020, 20:51
  • 1,443
Российские депутаты не приедут на Форум регионов в Беларусь
фотО: rusonline.org

Все выступления будут дистанционными.

Делегация Совета Федерации России не поедет в Беларусь на Форум регионов, решено участвовать дистанционно, по видеоконференц-связи, сообщает office life.

Это подтвердил журналистам глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным. По словам Тимченко, никакой политической подоплеки в решении сенаторов участвовать в форуме дистанционно нет, оно никак не связано с политическими событиями в Беларуси.

Ранее сообщалось, что на VII Форуме регионов России и Беларуси белорусские предприятия рассчитывают заключить контрактов на $750 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков