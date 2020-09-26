Борис Джонсон: Давайте исцелим мир 2 26.09.2020, 21:22

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер Британии призывает мировое сообщество выяснить происхождение коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны выяснить истинное происхождение пандемии коронавируса, передает «Интерфакс-Украина».

При этом Джонсон воздержался от обвинений в чей-либо адрес, однако подчеркнул, что как человек, перенесший заболевание коронавирусом, считает, что все имеют право знать, откуда он появился.

«Давайте исцелим мир в прямом и переносном смысле и начнем с установления истины — почти миллион человек умерли, причинен колоссальный экономический ущерб, а будет еще хуже, поэтому человечество обязано проявить честность — это нравственный императив, нужно добиться общего понимания того, как началась пандемия, как она распространилась», — сказал он.

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