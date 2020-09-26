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В Варшаве прошел грандиозный концерт «Солидарные с Беларусью»

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  • 26.09.2020, 21:33
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В Варшаве прошел грандиозный концерт «Солидарные с Беларусью»
Национальный стадион в Варшаве
фото: pap/leszek szymański

На сцене Национального стадиона выступили польские и белорусские музыканты.

На Национальном стадионе в столице Польши Варшаве прошел концерт «Солидарные с Беларусью». Выступали белорусские и польские музыканты. Cреди звезд, которые вышли на сцену стадиона в Варшаве — Змитер Войтюшкевич, Лявон Вольский, «Петля Пристрастия», Михал Шпак, Ørganek, Enej, «Chłopcy z Placu Broni», «Perfect».

Одним из организаторов концерта является польский телеканал Polsat, который ведет онлайн-трансляцию концерта для всей Польши.

Телеканал «Белсат» вел онлайн-трансляцю концерта.

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