В Варшаве прошел грандиозный концерт «Солидарные с Беларусью»6
- 26.09.2020, 21:33
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На сцене Национального стадиона выступили польские и белорусские музыканты.
На Национальном стадионе в столице Польши Варшаве прошел концерт «Солидарные с Беларусью». Выступали белорусские и польские музыканты. Cреди звезд, которые вышли на сцену стадиона в Варшаве — Змитер Войтюшкевич, Лявон Вольский, «Петля Пристрастия», Михал Шпак, Ørganek, Enej, «Chłopcy z Placu Broni», «Perfect».
Одним из организаторов концерта является польский телеканал Polsat, который ведет онлайн-трансляцию концерта для всей Польши.
Телеканал «Белсат» вел онлайн-трансляцю концерта.