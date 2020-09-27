закрыть
27 сентября 2020, воскресенье, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики объяснили главную «хитрость» коронавируса

3
  • 27.09.2020, 8:12
  • 9,264
Медики объяснили главную «хитрость» коронавируса

Стало известно, как COVID-19 обманывает иммунитет.

Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти заявил Bloomberg, что замедленный ответ организма на вторжение инфекции может быть «хитростью» коронавируса, передает lenta.ru.

«Она [хитрость] состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона первого типа», — объяснил Кротти.

Исследования американских ученых о том, что решающее значение при тяжелом течении болезни может иметь недостаток интерферона, были опубликованы в журнале Science.

У части пациентов с тяжелым течением COVID-19 был нарушен интерферонный ответ «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон. Также выяснилось, что 94 процента пациентов, антитела которых атаковали интерферон, — мужчины. Это объясняет более частые случаи тяжелого течения заболевания среди мужчин.

Ранее американские ученые назвали фактор, значительно снижающий смертность от коронавируса. Согласно данным специалистов, среди зараженных коронавирусом пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская