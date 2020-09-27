Сегодня — Марш 97%4
- 27.09.2020, 8:19
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14:00, центр твоего города.
Независимые телеграм-каналы напомнили о Марше 97%, который состоится уже сегодня.
«27 сентября, 14:00, в центре наших городов! Минимум, который может и должен сделать каждый, кто негодует против украденных выборов, насилия и беззакония, кто чувствует солидарность с политическими заключенными и ответственность за будущее Беларуси, – это выйти на Марш и убедить всех друзей и знакомых сделать то же самое», - пишут телеграм-каналы.
Приглашения не Марш97% расклеены по Минску и многим городам Беларуси.
Напомним, представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора и инициировали Марш 97%.