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Сегодня — Марш 97%

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  • 27.09.2020, 8:19
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Сегодня — Марш 97%

14:00, центр твоего города.

Независимые телеграм-каналы напомнили о Марше 97%, который состоится уже сегодня.

«27 сентября, 14:00, в центре наших городов! Минимум, который может и должен сделать каждый, кто негодует против украденных выборов, насилия и беззакония, кто чувствует солидарность с политическими заключенными и ответственность за будущее Беларуси, – это выйти на Марш и убедить всех друзей и знакомых сделать то же самое», - пишут телеграм-каналы.

Приглашения не Марш97% расклеены по Минску и многим городам Беларуси.

Напомним, представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора и инициировали Марш 97%.

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