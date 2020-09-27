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Революция дворов

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  • 27.09.2020, 8:35
  • 4,502
Революция дворов
Фото: onliner.by

Жители минских микрорайонов создают новую реальность.

Если бы один горожанин захотел поприсутствовать на каждой дворовой тусовке, которая проходила в эту субботу в столице, ему вряд ли хватило бы дня. Концерты, детские праздники, просмотры кино и просто вечеринки в локальном формате — новая реальность для Минска. Журналисты onliner.by заглянули в несколько мест.

Арт-пикник на Гурского

Двор на ул. Гурского сегодня украшен ленточками, шариками, лавочки выкрашены в белый и красный цвета. Пришли около полусотни человек, чтобы посмотреть на театрализованную постановку по Хармсу «Дер маген фин дель мун», интерпретированную в свете текущих событий. Выступление свободного театра совмещалось с пикником на свежем воздухе. Чуть позже в программе — музыка от местных и выступление барда — как его называют, «друга двора». Говорят, это уже третий подобный праздник здесь, на Гурского.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

В «Каскаде» опять какие-то фокусы

В ЖК «Каскад» сделали упор на праздник для детей и родителей: пригласили фокусника, музыкальную группу и «гостя-сюрприз». Особенное событие — «спеўны сход»: люди собираются вместе и под управлением худрука поют песни «на роднай мове» — начиная от «Тры чарапахі» и заканчивая романсами Михаила Клеофаса Огинского. Такого рода флешмоб. Жители комплекса также организовали ярмарку: сладости своими руками, арты, сувениры, майки с оригинальными принтами.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Как выяснилось позже, «гостем-сюрпризом» оказался Пит Павлов из NRM. Говорят, подпевали все.

Фото: onliner.by

Маломедвежинский сквер и кино

У пруда, который местные называют Мухля (водоемов с таким названием минимум пять по городу), собрались любители синематографа. Речь о немом кино. Около сотни человек решили окунуться в атмосферу столетней давности под звуки живого аккомпанемента.

Фото: onliner.by

На связь с «Минск-Миром» вышла группа «Каста»

Сегодня вечером жители ЖК «Минск-Мир» пообщались с легендой российского рэпа — группой «Каста», а затем провели стрим их концерта в Питере на проекторе. Таким образом ребята из «Касты» со сцены в Санкт-Петербурге передали привет в Минск.

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