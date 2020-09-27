Ирина Халип: Для победы необходимы мы все 5 27.09.2020, 8:44

9,499

Сотни тысяч белорусов почувствовали себя лидерами.

Об этом известная белорусская журналистка Ирина Халип заявила в новой программе сайта Charter97.org Studio Х97.

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться на канал «Хартии-97» на Youtube charter97video. Для этого нужно зайти на страницу charter97video и нажать красную кнопку «Подписаться». Если вы хотите получать уведомления о новых видео на канале charter97video, то нажмите «колокольчик».

- Один польский журналист вернувшись из Минска красиво сказал: белорусы сейчас летают два метра над землей.

- Еще, наверно, он же сказал, что увидел 200 тысяч лидеров на улице?

- Да, Сераковский (Славомир – ред.).

- Совершенно верно. Мне тоже очень понравились оба этих образа. Они очень точно отражают то, что происходит. Да, люди летают сейчас, как на картине Шагала. И люди, действительно, почувствовали себя лидерами. Сейчас, правда, та ситуация, когда не нужен пастух, который куда-то там поведет. Сами. Это прекрасно.

- Что необходимо для победы?

- Для победы необходимы мы все. Для победы необходимы люди, которым осточертело жить при диктатуре. Для победы необходимы личности, которых уже не запугать. Для победы необходимы персоны, которые не имея собственных политических амбиций, готовы выходить, брать на себя ответственность, рисковать и побеждать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».