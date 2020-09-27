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ОНТ объяснило, почему начало показывать правду про протесты

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  • 27.09.2020, 8:54
  • 28,843
ОНТ объяснило, почему начало показывать правду про протесты

БТ от комментариев пока воздержалось.

На сайты госканалов БТ и ОНТ совершена хакерская атака, некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео протестов, которые были сняты негосударственными СМИ и Telegram-каналами, сообщает "Интерфакс-Запад".

"Онлайн-трансляция вечерних новостей на БТ была прервана кадрами с избиениями протестующих", - сообщил портал tut.by в субботу. Позже он сообщил о похожих изменениях в онлайн-вещании на сайте ОНТ.

В Telegram-канале группировки хакеров, которые называют себя "Кибер-партизанами", появилось сообщение, свидетельствующее о причастности к инциденту.

В данный момент сайт БТ не работает, сайт ОНТ открывается, но онлайн-вещание недоступно. В распоряжении агентства "Интерфакс-Запад" есть фото, свидетельствующие о том, что хакерская атака могла иметь место, в частности, на онлайн-вещание ОНТ. "Да, факт взлома есть. Будем разбираться вместе с хостером. Остальные вопросы после внутреннего расследования", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская.

Пресс-службы БТ ситуацию пока не прокомментировала.

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