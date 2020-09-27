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Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ

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  • 27.09.2020, 10:18
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Вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ

В испытаниях приняли участие 800 человек.

Вакцина от нового коронавируса, разрабатываемая американской компанией Johnson & Johnson, вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний. Соответствующие данные приводятся в отчете компании.

Сайт Charter97.org публикует пересказ основной информации из отчета.

Согласно опубликованным данным, в испытаниях принимали участие 800 человек, поделенные на две группы. В первую вошли люди в возрасте от 18 до 55 лет, а во вторую - старше 65 лет. Ученые отмечают, что полученные результаты носят предварительный характер и пока не были подтверждены независимыми экспертами.

Ученые установили, что антитела к коронавирусу появились у 99% участников клинических испытаний спустя 29 дней после вакцинации. При этом побочные эффекты, в том числе повышенная температура, головная боль, слабость, боль в теле, а также непосредственно в месте ввода вакцины, носили слабый и умеренный характер и проходили в течение одного-двух дней. Ученые подчеркивают, что результаты испытаний позволяют продолжать разработку вакцины.

В среду Johnson & Johnson приступила в среду к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

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