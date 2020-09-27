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Столица Нагорного Карабаха подверглась артиллерийскому обстрелу

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  • 27.09.2020, 10:46
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Столица Нагорного Карабаха подверглась артиллерийскому обстрелу
Фото: Reuters

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации.

Утром 27 сентября город Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня "Град", сообщает currenttime.tv со ссылкой не пресс-секретаря президента непризнанной республики Ваграма Погосяна.

Омбудсмен НКР Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха заявили, что обстрел начала азербайджанская сторона. Об этом же написал в фейсбуке премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь, в Баку объявили о "контрнаступлении по всему фронту" с целью пресечения боевой активности вооруженных сил Армении, обвинив Ереван в обстреле прифронтовых позиций войск. В ходе операции были уничтожены 12 зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны Армении объявили, что наступление азербайджанских сил на Нагорный Карабах отбито, и отчитались об уничтожении трех танков и двух вертолетов вооруженных сил Азербайджана.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1980-х годов. В начале 1990-х Азербайджан утратил контроль над районами с преимущественно армянским населением, в 1994 между Баку и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой был установлен режим прекращения огня. При этом конфликты и инциденты на линии разграничения, а также на границе Армении и Азербайджана, продолжаются до сих пор.

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