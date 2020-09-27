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В Японии поддержали белорусов

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  • 27.09.2020, 10:51
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В Японии поддержали белорусов

МИД опубликовал заявление от ситуации в нашей стране.

МИД Японии выпустил уже четвертое заявление о ситуации в Беларуси:

1. Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе Японии, в Республике Беларусь сохраняются политические волнения и продолжаются задержания множества граждан, проводящих мирные акции протеста.

2. В таких условиях власти Республики Беларусь провели церемонию «инаугурации» президента, не приложив усилий к общенациональному диалогу. Это не способствует улучшению ситуации в стране и вызывает сожаление.

3. Япония по-прежнему настоятельно призывает власти Республики Беларусь немедленно прекратить произвольные задержания и насильственное притеснение граждан, начать общенациональный диалог, основанный на принципах верховенства права и демократии, а также предпринять серьезные усилия для урегулирования ситуации.

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