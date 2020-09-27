Российские медики предложили странный метод лечения COVID-19 27.09.2020, 12:26

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За основу была взята гипотеза, выдвинутая китайскими учеными из университетов Ибин и Сычуани.

Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе предположили, что лечить от тяжелой формы болезни, вызванной коронавирусом нового типа, можно так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови.

Об этом в воскресенье пишет ТАСС со ссылкой на материалы статьи в "Вестнике восстановительной медицины".

Как следует из публикации, ученые пришли к соответствующими выводам на основе гипотезы, выдвинутой их китайскими коллегами из университета Ибин и Сычуаньского университета науки и техники. Последние считают, что коронавирус обладает гемотоксическим действием, в результате которого из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного (свободного) железа. Попадая в кровь, он вызывает повреждение стенок сосудов, а затем и внутренних органов. Избыток свободного железа приводит к капиллярной утечке (разлету плазмы крови через стенки сосудов - прим. ТАСС) из-за чего поток кислорода, доставляемого к тканям, уменьшается. В связи с тем, что именно такие симптомы наблюдаются у зараженных коронавирусом с тяжелым течением болезни, ученые из Санкт-Петербургского НИИ предложили лечить данное заболевание как отравление гемолитическими ядами.

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