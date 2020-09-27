Армения вслед за Карабахом ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию 27.09.2020, 12:47

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Решение приняло правительство страны во главе с Николом Пашиняном.

Правительство Армении в воскресенье в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - отметил он.

Премьер-министр Армении также считает, что Азербайджан заранее спланировал эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Недавние агрессивные заявления Азербайджана, широкомасштабные совместные военные учения с Турцией, а также отказ от мониторинга ОБСЕ показывают, что агрессия была заранее спланированной, это была крупномасштабная провокация против мира и безопасности в регионе", - отметил он в Twitter.

Ранее о введении военного положения в Нагорном Карабахе заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян.

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