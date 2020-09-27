Ученые назвали переносчиков земной жизни в атмосферу Венеры 7 27.09.2020, 13:30

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Фото: Shutterstock

Гипотезу выдвинули американские астрономы.

Источником следов фосфина – газа, который на нашей планете производят некоторые бактерии, – в атмосфере Венеры могут быть астероиды, которые пролетали через земную атмосферу. Такую гипотезу выдвинули американские астрономы. Результаты своего исследования они отправили для публикации в научный журнал Astrophysical Journal Letters, сообщает tass.ru.

Ученые ссылаются на наблюдения за астероидом, который в июле 2017 года пролетел над Австралией. Небесное тело диаметром около 30 см и массой около 60 кг за 90 секунд пронеслось в верхних слоях атмосферы Земли. По подсчетам авторов гипотезы, за это время на поверхности метеорита могли осесть около 10 тыс. колоний микроорганизмов. Также они оценили, насколько часто метеориты такого размера проходят, не сгорая, через атмосферу нашей планеты.

"С момента возникновения Солнечной системы общее число объектов, захваченных другими небесными телами, может составлять от 107 до 109, а общее число объектов, на поверхности которых в момент их захвата [притяжением] могли находиться микроорганизмы, оценивается от 10 до 1000", – рассказали авторы в исследовании, которое было опубликовано в апреле нынешнего года.

После того, как стало известно об обнаружении фосфина в атмосфере Венеры, астрономы провели расчеты заново с учетом новых данных. Результаты, как отмечает Space.com, получились "интригующие". По данным ученых, за последние 3,7 млрд лет – все это время пояс астероидов оставался достаточно стабильным – по крайней мере 600 тыс. астероидов, проходивших в верхних слоях атмосферы Земли, вероятно, достигали Венеры.

В связи с этим ученые считают, что, если возможность для перенесения микроорганизмов с одной планеты на другую существует, то жизнь на Венере, если она существует, может не очень сильно отличаться от земной. При этом, как подчеркивает Space.com, астронмоы "не утверждают, что жизнь действительно попала с Земли на Венеру или наоборот, но надеются на то, что их работа вызовет интерес к исследованию такой возможности".

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