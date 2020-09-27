Армения обнародовала видео уничтожения танков Азербайджана в Нагорном Карабахе 4 27.09.2020, 19:01

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Кадры опубликовало министерство обороны Армении.

Министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Азербайджана во время боев в Нагорном Карабахе.

Соответствующие кадры опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, передает nv.ua.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился утром 27 сентября. Минобороны Азербайджана объявило о полномасштабной контрнаступательной военной операции в Нагорном Карабахе. По информации ведомства, были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «Оса» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении. Ведомство также подтвердило, что боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, все члены экипажа живы.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянские силы сбили в Нагорном Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые самолеты ВВС Азербайджана начали атаку в направлении Карабаха.

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