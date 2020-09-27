Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением 5 27.09.2020, 16:06

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Глава SpaceX объявил о предстоящем испытании ракеты Starship.

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров, передает ria.ru.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

"Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров", - коротко описал он снимок, на котором изображен находящийся в процессе сборки корпус ракеты с уже установленным оперением.

Оперение будет также установлено на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Кроме того, впервые на прототип поставят не один, а три двигателя. Оперение поможет ракете вернуться на Землю.

Маск 13 сентября обещал, что ракету соберут примерно через неделю, однако процесс пока не завершен.

В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.

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