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Видеообращение детских писателей: В сказках добро побеждает зло. В жизни — тоже

  • 27.09.2020, 17:22
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Видеообращение детских писателей: В сказках добро побеждает зло. В жизни — тоже

Остановим диктатуру вместе.

"Мы хотим, чтобы в стране работал закон. Мы хотим придумывать антиутопии, а не жить в них", — говорится в аннотации к видеообращению против насилия, которое записали белорусские литераторы, пишущие для детей. Среди них — Ганна Янкута, Вера Бурлак, Надежда Кондрусевич, Ольга Акулич, Наталка Харитонюк, Диана Балыко, Надержа Ясиминска, Мария Мартысевич, Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.

"Как никогда не поздно иметь счастливое детство, так никогда не поздно осознать себя человеком, гражданином и начать жить в свободной стране счастливых людей. И для этого вовсе необязательно уезжать из Беларуси. Для этого нужно всего лишь остановить диктатуру", — считает драматург Диана Балыко.

"У меня нет волшебной палочки, но у меня есть способ отомстить силовикам и фальсификаторам и всем силам темноты, что разгулялись в Беларуси. Моей местью будет свобода детей, свобода, которую дети найдут в историях и сказках", — предупреждает Наталка Харитонюк.

"В сказках добро всегда побеждает зло. В жизни — тоже", — убеждены Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.

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