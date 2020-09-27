закрыть
27 сентября 2020, воскресенье, 18:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Число участников Марша в Минске превысило 100 тысяч человек

  • 27.09.2020, 17:53
  • 2,678
Число участников Марша в Минске превысило 100 тысяч человек
Фото: tut.by

Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Число участников "юбилейной" акции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.

Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, в общей сложности в Минске в протесте оппозиции участвуют уже более 100 тыс. человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская