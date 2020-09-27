Число участников Марша в Минске превысило 100 тысяч человек 27.09.2020, 17:53

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Фото: tut.by

Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Число участников "юбилейной" акции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.

Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, в общей сложности в Минске в протесте оппозиции участвуют уже более 100 тыс. человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента.

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