Число участников Марша в Минске превысило 100 тысяч человек
- 27.09.2020, 17:53
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Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.
Число участников "юбилейной" акции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.
Люди продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.
Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, в общей сложности в Минске в протесте оппозиции участвуют уже более 100 тыс. человек.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента.