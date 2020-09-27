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Митрополит Вениамин и Сергей Румас презентовали Туровский крест

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  • 27.09.2020, 19:47
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Митрополит Вениамин и Сергей Румас презентовали Туровский крест
фото: church.by

Презентация креста состоялась в домовом храме святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии.

На протяжении трех лет совместными усилиями Белорусской Православной Церкви и Национальной академии наук Беларуси при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь» велась работа по воссозданию Туровского креста XII-XIII веков.

Результатом этой работы стало изготовление двух экземпляров креста (один предназначен для богослужебного использования в Белорусской Православной Церкви, другой — для экспонирования в Национальной академии наук).

Туровский крест был воссоздан по образцу воздвизальных (напрестольных) крестов византийских и древнерусских храмов. К ним же относится еще одна известная белорусская святыня — крест преподобной Евфросинии Полоцкой, передает church.by.

Презентация Туровского креста для прессы и духовенства состоялась 26 сентября в домовом храме святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии.

На торжественном собрании присутствовали: митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси; Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь в 2012-2018 годах, премьер-министр Республики Беларусь с 2018 по 3 июня 2020 года; Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Республики Беларусь; Игорь Луцкий, Министр информации Республики Беларусь; архимандрит Сергий (Акимов), ректор Минской духовной академии; Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, куратор проекта воссоздания Туровского креста; представители городских властей, участники проекта воссоздания Туровского креста, клирики столичных Свято-Духова кафедрального собора и академического храма святителя Кирилла Туровского, журналисты, верующие минчане.

Перед началом презентации архиерейский хор Свято-Духова собора под управлением Виталия Соболевского исполнил песнопение «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим», а также песню «Малітва» на слова Янки Купалы и музыку Олега Молчана.

Митрополит Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором напомнил о приближении праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня и подчеркнул, что православные христиане воздают богослужебное почитание Кресту Христову как символу безграничной любви Творца к роду человеческому, к каждому из нас.

фото: church.by

— Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16), — процитировал владыка Евангелие.

По словам Патриаршего Экзарха, взирая на Крест, мы вспоминаем страдания Господа и Спаса нашего Иисуса Христа за людей и усыновление Пречистой Девой Богородицей всего человечества. Нет более яркого и совершенного образа любви, терпения и прощения, чем образ Крестной Жертвы Спасителя.

Архипастырь также отметил, что слова молитв, возносимых сегодня Церковью, близки чувствам белорусов, сплотившихся вокруг Креста в надежде, что Бог приклонит Свою милость к нашей многострадальной земле. Владыка Экзарх выразил упование на то, что Господь силой Честного и Животворящего Креста оградит Беларусь от зла и укажет людям путь к миру и согласию.

Его Высокопреосвященство особо подчеркнул, что воссоздание Туровского креста состоялось ценой многих трудов и переживаний, и сердечно поблагодарил участников проекта.

Сергей Румас, возглавлявший Банк развития на момент начала воссоздания Туровского креста, отметил важность совместных усилий по сохранению и возрождению духовно-культурного наследия Беларуси и высказал надежду, что эта работа будет успешно продолжена.

Куратор проекта Мария Нецветаева рассказала о концепции Туровского креста, отметив особое значение идеи миротворчества. По ее словам, Туровское княжество никогда не было инициатором войн: Туров только защищался, но никогда не нападал. Память об этом и призыв к миру воссоздатели креста стремились увековечить в своем творении.

Патриарший Экзарх совершил краткий молебен у Туровского креста, возложенного на аналой в центре храма, после чего верующие поклонились святыне. Архиерейский хор исполнил «Кирие, элейсон» на музыку Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Затем под пение тропаря Честному и Животворящему Кресту Господню Туровский крест был перенесен в Свято-Духов кафедральный собор.

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