Вакцину от коронавируса успешно протестировали на людях в США 1 27.09.2020, 20:34

4,201

Фото: Reuters

Антитела появились у всех добровольцев спустя 29 дней после вакцинации.

Действенность вакцины от коронавируса (COVID-19) компаний Johnson&Johnson и Arcturus Therapeutics подтвердили на добровольцах в США, сообщает obozrevatel.com.

Как сообщается на сервере MedRxiv, по итогам промежуточного этапа исследования на добровольцах от 18 до 55 лет, обе группы подопытных выработали антитела после введения препарата в течение 29 дней после вакцинации.

Побочные эффекты в виде лихорадки, головной боли, усталости, ломоты в теле и боли в месте инъекции быстро прошли и проявлялись не выраженно.

Всего планируется привлечь около 60 000 добровольцев в США и всем мире для подтверждения действенности и безопасности вакцины на широкой аудитории.

Вакцина под названием Ad26.COV2.S, разработанная по примеру вакцины Johnson&Johnson от Эболы, Зика, ВИЧ и RSV, была создана на базе фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».