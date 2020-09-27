Нынешние власти Беларуси пошли дальше гитлеровских властей 7 Александр Миндлин

27.09.2020, 21:13

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Александр Миндлин

Рано или поздно им придется за это отвечать.

Немного не об экскурсиях.

Смотрю кадры из Беларуси.

Как люди в непонятной форме без знаков различия и в чёрных масках, НЕ предъявляя никаких служебных удостоверений, жестоко скручивают и избивают совершенно мирных людей. Просто за то, что они стояли на улице с флагом, который не нравится этим людям. Как вламываются в дома и проводят обыски без ордеров и объяснений...

Хочу сказать как историк, что такого не было даже у Гитлера. Форму СС-овцы всё же носили, и удостоверения предъявляли. Без формы ходили гестаповцы, но они всегда брали полицейских для арестов и обысков.

Нынешние власти Беларуси пошли дальше гитлеровских властей...

Но, впрочем, это вы, скорее всего, и сами видели. Тут я вам ничего нового не скажу.

А вот как специалист по истории нацизма и гид по концлагерю Заксенхаузен, я гляжу на этих людях в непонятной форме и думаю о них с точки зрения истории.

Неужели они не боятся того, что рано или поздно им придётся за это отвечать?

А ведь придётся. Если даже не перед судом, то перед собственными детьми, перед соседями, перед Богом, если, конечно, они в него верят.

И вариант "Я только исполнял приказ" работать не будет. Как не работал после Второй Мировой войны у бывших надсмотрщиков концлагерей.

Я рассказываю об этом на экскурсиях в Заксенхаузене, и показываю портреты этих надсмотрщиков, баракфюреров. Показываю сначала их лица во время работы в концлагере, а потом на судебных процессах в 50-е годы, когда они пытались оправдаться тем, что «только исполняли приказы», и досрочно выйти из тюрьмы.

Не сработало.

Исполнение преступных приказов, после долгих юридических обсуждений, в ФРГ сочли преступлением. И оставили в силе приговоры о пожизненном заключении. И позор.

Дети отказывались от них, жёны уходили. И многие родственники меняли фамилии, чтобы не задавали потом вопрос: "А вы не родственник такого-то?"

Не думаю, что хоть кто-то из этих "красавцев", как назвал их Лукашенко, прочитает мой текст.

А жаль. Им было бы полезно.

На фотографии - Густав Зорге, которого в лагере звали "Железный Густав" за его железные кулаки, которыми он умело проламывал кости заключенным.

Лично убил 57 человек.

На первой фотографии он в годы службы. На второй - во время судебного процесса в ФРГ в 1959 году, уже после того, как он отсидел срок под Воркутой и вернулся в Германию, надеясь на прощение и освобождение. Надежды не оправдались, он получил пожизненный срок, и умер в тюрьме Бонна.

Александр Миндлин, Facebook

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