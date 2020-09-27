Вакцина от коронавируса: врач сообщил о неожиданных деталях 27.09.2020, 21:30

В мире начался третий этап в процессе получения вакцины от Covid-19.

Мир максимально приблизился к созданию вакцины от коронавируса, заявил врач-иммунолог Борис Донской. При этом возникают неожиданные вызовы, на которые у медиков пока нет однозначного ответа, пишет cursorinfo.co.il.

Сейчас в мире фактически уже начался третий этап в процессе получения вакцины от Covid-19.

«Это уже окончательное тестирование для того, чтобы выяснить уровни эффективности и сравнить один с другим, выяснить, на какие модели, схемы прививки дальше лучше ориентироваться. Она будет готова, какая-то из них точно будет эффективна в ближайшие месяцы. И мы выясним, какая самая эффективная и какую лучше использовать», — заявил иммунолог.

Но, по его словам, будут проблемы с изготовлением больших объемов вакцины, ведь для этого нужны колоссальные ресурсы всех стран.

Кроме того, нужно, чтобы ряд стран изменили законодательство о вакцинации. Например, это будет не смешно, когда прививки будут доступны, но в некоторых странах не будет разрешения на их использование, отметил он.

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