Яркий фоторепортаж с масштабного Марша 97%
- 27.09.2020, 22:27
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Акция в столице собрала более 100 тысяч человек.
27 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел Марш 97%, акция началась в 14 часов.
Акция в Минске собрала более 100 тысяч участников. Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен. Люди по всей стране требовали отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.