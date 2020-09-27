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Яркий фоторепортаж с масштабного Марша 97%

  • 27.09.2020, 22:27
  • 7,879
Яркий фоторепортаж с масштабного Марша 97%
фото: belsat.eu

Акция в столице собрала более 100 тысяч человек.

27 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел Марш 97%, акция началась в 14 часов.

Акция в Минске собрала более 100 тысяч участников. Это уже седьмой воскресный марш сторонников перемен. Люди по всей стране требовали отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

«Белсат» и Naviny.by опубликовали фотографии с Марша.

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