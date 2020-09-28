Нагорный Карабах: cтороны заявляют о сотнях потерь у противников 28.09.2020, 7:32

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Фото: EPA

И Армения, и Азербайджан опровергают данные противников.

Армения и Азербайджан заявляют, что в ходе активизировавшихся вчера боев в Нагорном Карабахе, противники потеряли сотни человек и десятки единиц бронетехники, пишет liga.net.

Азербайджан якобы потерял около 200 человек, заявил на брифинге представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян.

Он не уточнил, сколько из них были убитыми, однако добавил, что также якобы было уничтожено около 30 единиц армянской бронетехники, около 20 беспилотников и другая техника.

По словам Ованисяна, у Армении – более 100 раненых, 10 из которых доставили на лечение в Ереван. Минобороны также опубликовало имена 16 погибших амрянских военных, передает АМИ Новости-Армения.

Ованисян также обвинил Турцию, которая ранее выразила поддержку Азербайджану, во вмешательстве в конфликт.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана назвали информацию армян о потерях в азербайджанской армии безосновательной и не соответствующей действительности. В ведомстве также утверждают, что Армения потеряла 550 человек ранеными и убитыми, среди которых – командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Варданян.

"Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок", – заявили в Баку.

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