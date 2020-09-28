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«Баста!»: План действий на 28 сентября

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  • 28.09.2020, 7:35
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«Баста!»: План действий на 28 сентября
Фото: ТАСС

Продолжаем генеральное наступление!

Telegram-канал «Баста!» предлагает свой план действий на 51-й день белорусской революции. Публикуем его полностью.

- Доброе утро, друзья! Вчера мы снова показали наши силу и решительность. Несмотря на плохую погоду, в 50-й день белорусской революции сотни тысяч человек вышли на Марш 97% в десятках населенных пунктов страны. Особенно круто выглядели колонны минских районов под своими флагами.

Сегодня начинаем новую неделю горячей белорусской осени и продолжаем генеральное наступление на узурпатора. Развиваем и усиливаем наиболее успешные направления атаки.

❗️ Наносим удары по таракану везде, где это возможно, бьем по самым больным и уязвимым местам. Ключевые направления - ежедневные уличные акции, поддержка студенческих протестов, забастовки и саботаж, партизанский протест, вечерний карнавал свободы во всех городах и районах.

❗️ Налаживаем контакты с соседями в чатах домов, дворов, кварталов. Договариваемся о координации действий. Планируем совместные мероприятия на эту неделю. Определяем направления работы и ответственных за них. Нужна помощь - обращайтесь, поделимся опытом.

❗️ Поддерживаем задержанных на выходных участников марша. Минчане, приходим к зданиям районных судов. Жители других городов, где прошли задержания, также приходим к зданиям судов. Поддерживаем задержанных, членов их семей, - пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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