Воскресный марш в Минске вновь сломал шаблон

Воскресный марш в Минске вновь сломал шаблон4
- 28.09.2020, 7:52
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Традиционная акция удивила мобилизационной активностью и новым маршрутом.
Воскресный марш в Минске, несмотря на превентивные задержания и плохую погоду, собрал около 100 тысяч человек и запутал силовиков, пишет сайт thinktanks.by.
Традиционная акция протеста, прошедшая в Минске 27 сентября, удивила мобилизационной активностью и новым маршрутом.
Настроенные на превентивные задержания силовики в этот раз довольствовались малым. Если у милиции и были планы рассеять и нейтрализовать протестующих на подступах к проспекту Победителей, то они не увенчались успехом. Предварительные задержания были малочисленны. Зато возле стелы тысячи людей объявились буквально за полчаса и оттуда организовано единой колонной начали марш.
Маршрут следования колонны протестующих оказался неожиданным для самих протестующих: Машерова-Богдановича-Сурганова-Независимости. Общая протяженность маршрута протестной акции оказалась 12 км. В пути колонна растягивалась на несколько километров.
Завершился марш протеста в Уручье.
Новое в тактике протестующих, продемонстрированное 27 сентября:
1. Возможность быстрого сбора. Люди не идут колоннами с флагами в центр, становясь легкой добычей силовиков, а приезжают в район сбора на личном и общественном транспорте. В результате протестующих не отсекают на подступах к месту сбора. Эффективность данной тактики была продемонстрирована 20 сентября.
2. Усиление монолитности. Колонна протестующих стала более организованной. Голова колонны часто останавливалась, не давая растягиваться протестующим на мартшруте. В результате плотность протестующих стала больше, а возможность рассеять людей - меньше.
3. Неожиданность маршрута. Если 20 сентября маршрут воскресного протеста был хаотичным, то теперь - неожиданным. Подобный маршрут заставляет силовиков оттягивать силы на другие направления и постоянно перемещаться в соответствии с изменениями маршрута колонны.