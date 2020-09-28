Воскресный марш в Минске вновь сломал шаблон 4 28.09.2020, 7:52

11,082

Фото: ТАСС

Традиционная акция удивила мобилизационной активностью и новым маршрутом.

Воскресный марш в Минске, несмотря на превентивные задержания и плохую погоду, собрал около 100 тысяч человек и запутал силовиков, пишет сайт thinktanks.by.

Традиционная акция протеста, прошедшая в Минске 27 сентября, удивила мобилизационной активностью и новым маршрутом.

Настроенные на превентивные задержания силовики в этот раз довольствовались малым. Если у милиции и были планы рассеять и нейтрализовать протестующих на подступах к проспекту Победителей, то они не увенчались успехом. Предварительные задержания были малочисленны. Зато возле стелы тысячи людей объявились буквально за полчаса и оттуда организовано единой колонной начали марш.

Маршрут следования колонны протестующих оказался неожиданным для самих протестующих: Машерова-Богдановича-Сурганова-Независимости. Общая протяженность маршрута протестной акции оказалась 12 км. В пути колонна растягивалась на несколько километров.

Завершился марш протеста в Уручье.

Новое в тактике протестующих, продемонстрированное 27 сентября:

1. Возможность быстрого сбора. Люди не идут колоннами с флагами в центр, становясь легкой добычей силовиков, а приезжают в район сбора на личном и общественном транспорте. В результате протестующих не отсекают на подступах к месту сбора. Эффективность данной тактики была продемонстрирована 20 сентября.

2. Усиление монолитности. Колонна протестующих стала более организованной. Голова колонны часто останавливалась, не давая растягиваться протестующим на мартшруте. В результате плотность протестующих стала больше, а возможность рассеять людей - меньше.

3. Неожиданность маршрута. Если 20 сентября маршрут воскресного протеста был хаотичным, то теперь - неожиданным. Подобный маршрут заставляет силовиков оттягивать силы на другие направления и постоянно перемещаться в соответствии с изменениями маршрута колонны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».