В Нидерландах очередной антирекорд заражений коронавирусом 28.09.2020, 8:34

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Число новых случаев заражения достигло рекордного уровня в 2999 случаев.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на местное телевидение.

Предыдущий максимум в 2777 был зарегистрирован в пятницу, а общее количество зарегистрированных случаев превысило 100 000 ранее на прошлой неделе.

Органы здравоохранения также сообщили о восьми умерших ха последние сутки, общее количество умерших составляет 6374.

В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 2552 положительных теста в день по сравнению с 1667 неделей ранее.

За последние семь дней регистрировали в среднем 14 смертей в день среди инфицированных против четырех смертей в день неделей ранее.

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