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Страна должна остановиться полностью и до победы!

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  • 28.09.2020, 9:23
  • 7,117
Страна должна остановиться полностью и до победы!
Фото: ТАСС

Хватит бояться, назад дороги нет.

Читательница Telegram-канала «Баста!» приводит пример победившей в Польше антикоммунистической революции.

- Я живу в Польше уже 25 лет, и я знаю, как было здесь в 80-х. В один момент остановилась вся страна, все предприятия, заводы, фабрики, школы, сады, больницы, транспорт, и т.д. Никто не никуда не выходил более 2 недель и власть поддалась полностью. Это был переворот.

Сегодня Польша очень благополучная страна и я рада, что здесь у меня получилось наладить свою жизнь. Но я также гражданка Беларуси и горжусь этим.

Белорусы мои дорогие, хватит бояться, назад дороги нет! Весь мир с вами! Останавливайте страну полностью, каждую её отрасль жизни. Страна должна замереть! Только это добьет Луку, он же в долгах как в шелках.

Дальше сидите, гуляйте и водите хороводы. Уже давно пора всем в 8 утра не ходить по Минску или другим городам, а выйти и стоять возле своих домов. Не идти ни на какую работу, ни в какую школу или сад, а стоять.

Вас 8 миллионов, всех не пересажает. Просто не идти, не ехать, а стоять. Не запускать производства. Страна должна остановиться полностью и до победы! Неделя, две, сколько нужно. Тогда он точно свихнётся.

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